مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية ونفق مظلم بسبب الإخوان

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تطور اقتصادي كبير تشهده الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مشروعات التنمية الجارية في صعيد مصر تعكس حجم الجهد والتخطيط الذي تقوم به الدولة لتحقيق نهضة شاملة.

وأوضح خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن ما يتم تنفيذه من تطوير في الصعيد، إلى جانب مشروع المثلث الذهبي، يمثل نقلة نوعية من شأنها إحداث طفرة اقتصادية وتنموية كبيرة في جنوب مصر خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات جاءت نتيجة تخطيط طويل ومجهودات كبيرة، رغم محاولات التشويه من بعض الأطراف، مؤكدًا أن الدولة تمضي في مسار واضح للتنمية والبناء.

إنجازات قومية كبرى تدعم الاقتصاد

وأضاف بكري أن مصر تجاوزت مراحل صعبة وحققت خطوات مهمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الإنجازات مشروع الدلتا الجديدة الذي تم تنفيذه بمشاركة القوات المسلحة والقطاع الخاص.

وأشاد بمشروع “مستقبل مصر” الذي ساهم في استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع حجم الإنتاج الزراعي من محاصيل استراتيجية.

تنمية تستهدف المواطن البسيط

وأكد الإعلامي أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو أن يشعر المواطن البسيط بثمار التنمية، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق المختلفة.

وشدد على ضرورة استمرار العمل من أجل تحقيق تنمية أوسع تصل إلى مختلف المحافظات.