مصطفى بكري: ترقب عالمي لمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية وسط مفاوضات معقدة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المشهد الدولي يشهد حالة من الترقب والتوتر بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تضارب التصريحات بين الحديث عن اتفاق وشيك من جهة، وتصاعد التهديدات والتوترات من جهة أخرى.

تطورات متسارعة

وأوضح خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن العالم يعيش حالة من القلق بسبب التطورات المتسارعة في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والتي تفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية الوصول إلى اتفاق شامل، أو الاكتفاء بهدنة مؤقتة تسبق جولات جديدة من التصعيد.

وأشار بكري إلى أن ملف البرنامج النووي الإيراني يأتي في مقدمة القضايا الخلافية، حيث تطالب واشنطن بضمانات صارمة تمنع تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية، مع إخضاع عمليات تخصيب اليورانيوم لرقابة دولية مشددة، بينما تتمسك طهران بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي.

ولفت إلى أن ملف العقوبات الاقتصادية يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف، في ظل سعي إيران إلى رفع القيود أو تخفيفها لاستعادة قدرتها على التصدير والانفتاح على الأسواق العالمية، بعد سنوات من الضغوط التي أثرت على اقتصادها بشكل كبير.