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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسوشيتد برس: ارتفاع عدد قتلى الجيش الأمريكي في الحرب مع إيران

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بارتفاع عدد قتلى الجيش الأمريكي الرسمي في الحرب مع إيران إلى 14 عسكريا، وذلك إثر مقتل طيار في البحرية الأمريكية في تحطم مروحية في بحر العرب مطلع يوليو.


وقالت الوكالة إن عدد الجنود المصابين تجاوز 400 جندي، بحلول يوم الاثنين، ووفقا لإفادة النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فإن الغالبية العظمى منهم عانوا من إصابات دماغية رضية.

ووصفت البحرية في البداية حادث التحطم، الذي وقع في الأول من يوليو بأنه هبوط اضطراري، وذكرت أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الحالة الطارئة نجمت عن عمل عدائي". وقد جرى إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين الذين كانوا على متن المروحية بعد وقت قصير من الحادث.

وسجلت حصيلة ضحايا الحرب لدى "البنتاجون" حالة وفاة واحدة غير ناجمة عن أعمال عدائية خلال شهر يوليو، وتُعدّ هذه أول حالة وفاة تُسجل منذ مقتل 13 عسكريا في حوادث منفصلة خلال شهر مارس، أي في بداية الحرب.

وبلغ إجمالي عدد العسكريين المصابين 414 فردا، بمن فيهم عنصر من القوات الجوية الأمريكية أُضيفت حالته إلى القائمة، يوم الاثنين، بحسب الوكالة الأمريكية.

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