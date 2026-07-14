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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدفع بأوناش لرفع كوبري مشاة طريق بنها – المنصورة بعد سقوطه

الدفع بأوناش
الدفع بأوناش
إبراهيم الهواري
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تواصل الهيئة العامة للطرق والكباري، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظتى الدقهلية والقليوبية ، أعمال رفع كوبري المشاة الذي سقط بالطريق البر الشرقي بنها – المنصورة، حيث دفعت بعدد من الأوناش والمعدات الثقيلة لرفع أجزاء الكوبري من نهر الطريق وتأمين موقع الحادث.


وأكد مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية أن الطريق كان مغلقا أمام حركة المرور وقت وقوع الحادث، نظرا لتنفيذ أعمال صيانة ورصف بالطريق، مشيرا إلى أن السيارة التي اصطدمت بالكوبري كانت تعمل ضمن معدات المشروع، وليس ضمن حركة المرور العامة.
وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، واقتصرت التلفيات على سقوط كوبري المشاة، فيما تتواصل أعمال إزالة آثاره تمهيدا لاستكمال أعمال الصيانة وإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.

خلفية الواقعة
وكان كوبري المشاة قد سقط بالمنطقة الواقعة بين قريتي أبو قصيبة وهلا بمركز كفر شكر، بعدما اصطدمت به سيارة نقل ثقيل تابعة لأعمال المشروع، إثر ارتفاع الصندوق الخلفي للسيارة أثناء سيرها داخل موقع العمل، ما أدى إلى اصطدامه بالكوبري وانهياره.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد تقرير فني للوقوف على أسباب الواقعة، مع استمرار أعمال رفع الكوبري وإزالة آثاره.

القليوبية محافظة القليوبية الهيئة العامة للطرق والكباري الأجهزة التنفيذية بنها

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