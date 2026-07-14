الأوقاف تواصل حملات المتابعة الميدانية بـ 25 إدارة فرعية

واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين الموافق 13 من يوليو 2026م، تنفيذ حملات المتابعة الميدانية بالإدارات الفرعية، من خلال أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وشملت حملات المتابعة الميدانية المرور على 25 إدارة فرعية موزعة على أربع مديريات إقليمية؛ حيث جرى المرور بمديرية أوقاف كفر الشيخ على إدارات: مطوبس بحري، وسيدي سالم غرب، والحامول شرق، والحامول غرب، والرياض غرب.

كما شملت الحملات، بمديرية أوقاف الغربية، إدارات: طنطا أول، وطنطا ثان، والمحلة أول، والمحلة ثان، وقطور، وزفتى.

وفي مديرية أوقاف دمياط، جرى المرور على إدارات: فارسكور، والروضة، والزرقا، وكفر سعد، وكفر البطيخ.



كما امتدت الحملات، بمديرية أوقاف الفيوم، لتشمل إدارات: الشواشنة، وإبشواي، وبندر أول، وبندر ثان، وسنورس ثان، وسنورس ثالث، والغرق، وطامية.

الإلتزام بالتعليمات والضوابط

واطلعت لجان المتابعة على انتظام سير العمل بالإدارات، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي والإداري، كما رصدت جوانب التميز؛ لدعمها وتعميمها، إلى جانب متابعة الملاحظات والعمل على معالجتها أولًا بأول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل الدعوي والإداري.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار حملات المتابعة الميدانية بمختلف المديريات والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ دعمًا لمنظومة الحوكمة، وتعزيزًا للانضباط المؤسسي، ورفعًا لكفاءة الأداء الدعوي والإداري، بما يحقق رؤية الوزارة في تطوير العمل وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.