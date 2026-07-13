انطلاق التصفيات قبل النهائية من الموسم الثاني لمسابقة دوري النجباء بأكاديمية الأوقاف الدولية

انطلقت، اليوم الاثنين الموافق 13 من يوليو 2026م، فعاليات التصفيات قبل النهائية من الموسم الثاني لمسابقة دوري النجباء بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لبناء الإمام العالم المستنير، والارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة، وتعزيز روح التنافس العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على أداء رسالتها بكفاءة واقتدار.

انطلاق التصفيات قبل النهائية من الموسم الثاني لمسابقة دوري النجباء

وتُعقد التصفيات بحضور الدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور حسين القاضي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية والمكتبات، والدكتور محمد نصار، مدير عام الإدارة العامة لشئون المساجد، والدكتور خالد أبو العز، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وشهدت منافسات اليوم مشاركة أئمة مديريات الشرقية، والوادي الجديد، وأسيوط، ومطروح، وسوهاج، والفيوم، حيث اتسمت المنافسات بروح علمية رفيعة وأجواء تنافسية جادة، عكست ما يتمتع به المشاركون من تميز علمي وتأهيل دعوي، في تأكيد جديد لنجاح برامج وزارة الأوقاف في تنمية قدرات الأئمة وصقل مهاراتهم، وإعداد جيل من الدعاة يجمع بين رسوخ العلم، وحسن الأداء، والوعي بقضايا العصر.

وتأتي مسابقة دوري النجباء ضمن البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الأوقاف من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية؛ بهدف اكتشاف المتميزين من الأئمة، وتحفيزهم على مواصلة التحصيل العلمي، والارتقاء المستمر بمستواهم العلمي والمهاري، بما يعزز جودة الأداء الدعوي ويخدم رسالة الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير.