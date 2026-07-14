عوض والببلاوي يستعرضان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية المستدامة بقنا

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات و أحمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر وعدد من قيادات الوزارة والهابيتات .

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ قنا

شهد الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة ومعدلات إنجاز مشروع التطوير الحضري المتكامل "حيّنا" بالمحافظة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ حيث وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدةً على أهمية المشروع في تعزيز التخطيط العمراني المستدام ودعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بأحياء قنا المستهدفة.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي أرض محافظة قنا، وبحث الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستكمال المشروعات الخاصة بالبرنامج في المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن الوزارة تضع دعم الإدارة المحلية وتمكين المحافظات اقتصاديًا على رأس أولوياتها، بما يسهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيدة بما تشهده محافظة قنا من تقدم في تنفيذ المشروعات التنموية والتنسيق الفعال مع مختلف الجهات المعنية.

استغلال الموارد المالية المتبقية من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحسن استغلال الموارد المالية المتبقية من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنفيذ مشروعات التنموية ذات الأولوية والتي ستعود بالنفع على المواطنين، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لبعض المشروعات المقترحة منها إطلاق “مختبر قنا الحضري الإقليمي” كمنصة متخصصة للتخطيط الذكي ودعم اتخاذ القرار لخدمة خمس محافظات بجنوب الصعيد، و كذا تنمية منطقة دندرة كمركز للسياحة الريفية والثقافية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وكذا تطوير مجمع الصالحية الحرفي على مساحة 50 فدانًا وتعزيز بنيته الأساسية والخدمات وتنفيذ بعض المشروعات العاجلة في قطاعي التنمية والبيئة .

مشروعات لدعم الاستثمارية

واستعرض محافظ قنا ، الموقف الخاص بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية ضمن برنامج تنمية الصعيد وعلي رأسها استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية بهو بنجع حمادي وكلاحين قفط، لدعم الاستثمار وخلق فرص العمل واستكمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينة نقادة والانتهاء من تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة ودعم وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال الرفع المساحي و تنفيذ مشروع تنمية منطقة دندرة.

كما عرض المحافظ جهود المحافظة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد في تنفيذ بعض مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية منها مشروع تجفيف الطماطم بما يساهم في توفير فرص عمل والاستغلال الأمثل لبعض الفرص والموارد المتاحة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .