دعاء تفريج الهموم وفك الكرب .. واجه ضغوط الحياة بهذه الكلمات

دعاء تفريج الهموم وفك الكرب .. يعد الدعاء من أعظم أبواب القرب من الله عز وجل، فهو وسيلة يلجأ إليها الإنسان في أوقات الشدة والرخاء، طلباً للعون والسكينة وتحقيقاً لما يتمنى. ومع ضغوط الحياة وتعدد الهموم، يجد الكثيرون في دعاء تفريج الهم والكرب ملاذاً روحياً يبعث الطمأنينة في النفس ويجدد الأمل في رحمة الله.

فمهما تعاظمت المشكلات وتراكمت الأعباء، يبقى الرجاء في الله هو الطريق الأوسع للفرج. ويحرص المسلم على الإلحاح في الدعاء، مستيقناً أن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن بعد الضيق فرجاً وبعد الكرب يسراً.

دعاء تفريج الهموم والمشاكل

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

وأخرج البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم .

وعن دعاء تفريج الهموم والمشاكلفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، من حديث أسماء بنت عميس، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا .

وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب ، رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.. وفيدعاء تفريج الهموم والمشاكل قال صلى الله عليه وسلم:” كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم،لا إله إلا الله رب السموات السبع، ورب العرش الكريم “، رواه ابن أبي الدنيا، والنسائي، وغيرهما.

ويستحب أن نقول فيدعاء تفريج الهموم والمشاكلاللهم لا طاقة لي بالجهد ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني، وابسط لي، واكفني، وخلصني واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، واقض عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك، فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي، فأدي ما لهم علي عندك يا عظيم فإنك واسع كريم.

-يا رب أسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، أسألك برد العيش بعد الموت. مولاي إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

-اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. ربي إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كما أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

دعاء فك الكرب

دعاء فك الكرب ،كلما فرج المسلم كربة عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ففي تفريج الهمومعن الناس خير كبير ، وفي دعاء فك الكرب نور، وكلمات يتضرع بها العبد لربه أن يفك كربه ويغفر له ويصرف عنه الهموم، وفي السطور التالية دعاء فك الكرب.

ونقول دعاء فك الكرباللهم إني أستودعك قلبي فلا‌ تجعل فيه أحدا غيرك، وأستودعك (لا‌ إله إلا‌ الله)، فلقني إياها عند الموت. ربي حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقنا، وفي جنتك آونا، وبرحمتك احتونا، وأمنياتنا أعطنا.

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة من عندك تغني بها عن رحمة من سواك.

- اللهم اكشف ضري يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، ويا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله، ويا راحم عبرة داود وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تجيب دعائي وتكشف غمي وهمي يا رب العالمين.

-اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك- إلهي، يا من لا يشغله شيء عن شيء، يا من أحاط علمه بما ذرأ وبرأ، وأنت عالم بخفيات الأمور، ومحصي وساوس الصدور.

-اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته. وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.

-اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم. ويا من إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون، رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

دعاء تفريج الهموم

دعاء تفريج الهموميقوله كل مسلم وقع في هم، هنا يلجأ للرحمن ويتضرع لربه ، وفي دعاء تفريج الهموم راحة وهدوء وسكينة تحل على قلب المسلم وعقله، ولا أثقل على الإنسان من الهم لذا عليه الاستعانة بالاستغفار والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج همه ويفك كربه وضيقته بالإضافة لتكرار دعاء تفريج الهموم.

وفي دعاء تفريج الهموم اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

ويستحب أيضا فيدعاء تفريج الهموم أن نقولاللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اجعل لي من كل ضيق مخرجا، ومن كل غم فرجا ومن كل عسر يسرا.

-اللهم اجعلني بك قائما، ولك صائما، وعلى ذكرك وشكرك دائما.

- اللهم اجعل حبك في قلبي ونور محبتك في روحي.

-اللهم اجعل حب نبيك جوهري وحب آل بيته باطني ومظهري.

-اللهم اجعل حب صحابته المجتبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في نبضي وفي كلي وبعضي.

-اللهم اجعل حب أوليائك ذخري، وفخري وتاجي، ومنهاجي وبرئي وعلاجي.

-اللهم اجعل حب كل طيب من خلقك ممن علمت، وممن لم أعلم ختما وحتما ولزاما.

-اللهم اجعل لأحبتي، ومن أحببت فيك ومن أحبني فيك، بركات وأنوار، وأسرار مناجاتك، وسر ذاتك وصفاتك.

-اللهم اجعل لأحبتي، ومن أحببت فيك، بركات وأنوار سيد خلقك وكائناتك، وإمام الداعين إلى درب تقاتك. وأقرب وأحب ثقاتك.

اللهم حببني في من تحب، وبغضني اللهم لمن تكره وفي من تكره.

- اللهم اجعل محبتك صلتي بخلقك، ونورك بصيرتي لرؤية ملكوتك، والتبصر بدلائل وجودك في كل شيء.

-اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك

-اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان.

-أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء.