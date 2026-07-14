البحرية البريطانية: بلاغ بتعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي بمضيق هرمز

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "هيئة التجارة البحرية البريطانية" بتعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي بـ مضيق هرمز.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أن صواريخ إيرانية استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل بحار.



أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، عن مقتل أحد أفراد الطاقم الهندي وإصابة ثمانية آخرين بجروح، إثر استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين بصواريخ كروز إيرانية في مضيق هرمز، في أحدث تصعيد على هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضحت الوزارة أن الناقلتين، مومباسا والباهية، استُهدفتا في الممر الجنوبي للمضيق أثناء وجودهما في المياه الإقليمية العمانية.

وأضافت أن القتيل كان على متن ناقلة مومباسا.

ومن بين الجرحى الثمانية، أربعة في حالة خطيرة، ستة منهم مواطنون هنود واثنان أوكرانيان.

وألحقت الهجمات أضراراً مادية بالناقلتين بعد اندلاع حرائق على متنهما، والتي تمت السيطرة عليها.

أدانت الوزارة ما وصفته بـ"الهجوم السافر"، مؤكدة أن الإمارات تحتفظ "بكامل حقها في الرد على هذا التصعيد".