استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في مدينة خان يونس

استشهد فلسطيني، اليوم / الثلاثاء / ، متأثراً بإصابته بقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين.

وفي سياق متصل، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي الرئيسي، وانتشرت في أحياء نابلس، وشريم، وكفر سابا، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، كما اقتحمت قرية جيت، شرق قلقيلية، وجابت آلياتها عدة أحياء في القرية، لا سيما المنطقة الشمالية، حيث داهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خراباً .