القبض على رجل وزوجته سرقا عيادة أسنان بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شخصين بسرقة بعض المعدات من داخل العيادة الخاصة بها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ المنقضى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من (طبيبة أسنان – مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (2) جهاز كومبروسر ضغط هواء - من داخل عيادة الأسنان خاصتها الكائنة بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مُرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص وسيدة- مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبمواجهتهمــا إعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بإرتكابهما (3) وقائـع أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.