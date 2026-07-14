هزة أرضية شرق القاهرة نتيجة أعمال إنشائية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تسجيل هزة أرضية شرق العاصمة القاهرة، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.
وأوضح المعهد، في بيان رسمي أصدره، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت الهزة الأرضية، وتبين أنها ناتجة عن أعمال إنشائية.
التوقيت: وقعت الهزة في تمام الساعة 12:02 مساءً بالتوقيت المحلي.
الخسائر: أكد المعهد أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة من قبل بعض المواطنين، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء هذا الحدث.
تنويه: أهاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.