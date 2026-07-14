هزة أرضية شرق القاهرة نتيجة أعمال إنشائية

​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تسجيل هزة أرضية شرق العاصمة القاهرة، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.

​وأوضح المعهد، في بيان رسمي أصدره، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت الهزة الأرضية، وتبين أنها ناتجة عن أعمال إنشائية.

​التوقيت: وقعت الهزة في تمام الساعة 12:02 مساءً بالتوقيت المحلي.

​الخسائر: أكد المعهد أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة من قبل بعض المواطنين، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء هذا الحدث.

​تنويه: أهاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.