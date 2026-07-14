فيديو “يا ساقط” راح لحاله.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل أزمة مرتضى منصور| صور

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل أزمته مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق.

قال عبدالناصر زيدان عبر ندوة صدى البلد: سبب أزمتى مع مرتضى منصور مداخلة اللواء أحمد سليمان معى فى الفضائيات للرد على ما تردد حول دخول أحد أفراد أسرته فى مشادة مع أمن نادى الزمالك حينها.

تابع: فيه ناس ولعت الدنيا بيني وبين مرتضى ولو رحتله البيت ساعة الأزمة كان الموضوع خلص.

أضاف عبدالناصر زيدان: فيديو “يا ساقط” مع أبو المعاطي زكى كان أيام إنتخابات البرلمان وراح لحاله.

استطرد: المستشار مرتضى منصور راجل قلبه أبيض ومتسامح وتنازل عن أحكام نهائية ضدي وده دليل على كرم نبل أخلاقه.

وشدد عبدالناصر زيدان على أن علاقته مع المستشار مرتضى منصور جيدة وتم التصالح مؤكدا على أنه يتمنى له كل خير فى قادم الأيام.