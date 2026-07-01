عبدالناصر زيدان يطالب محافظ الجيزة بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة القمامة في ساقية مكي

طالب الإعلامي عبدالناصر زيدان، محافظ الجيزة، بالتدخل الفوري لحل أزمة تراكم القمامة بمنطقة ساقية مكي، مؤكدًا أن الأهالي يعانون منذ فترة من انتشار المخلفات، خاصة في محيط مكتب الصحة، بما يؤثر على المواطنين والمترددين على المكان.

وقال زيدان، خلال تقديمه برنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة Modern MTI: “تعبنا من الجيزة، وإحنا بنعاني معاناة كبيرة بسبب انتشار القمامة، وأتمنى من محافظ الجيزة التدخل وحل مشكلة القمامة بجانب مكتب الصحة بساقية مكي.”

وأضاف أن ما لفت انتباهه هو خروج مسؤولة بمكتب الصحة للشكوى من الوضع القائم، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس حجم الأزمة، قائلاً: “أول مرة أشوف مسؤولة الصحة تطلع تشتكي بالشكل ده، والمفروض اللي يشتكي هم الأهالي اللي بيترددوا على مكتب الصحة.”

وشدد عبدالناصر زيدان على رفضه لأي تجاوز أو إساءة قد تتعرض لها موظفة الصحة بسبب حديثها عن الأزمة، مؤكدًا: “أي تعرض لموظفة الصحة، إحنا هنتصدى له.”

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في محافظ الجيزة، قائلًا: “أنا واثق إن محافظ الجيزة مكنش يعرف المشكلة دي، وهو رجل محترم، وأتمنى يتدخل بسرعة لإنهاء معاناة المواطنين.”