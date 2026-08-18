الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الزمالك أرسل القسط المستحق للبرازيلي خوان بيزيرا عن شهر سبتمبر؛ في خطوة هدفها تأمين موقف النادي من الناحية القانونية، وغلق الباب أمام أي محاولة من اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد بسبب مستحقات مالية.

محاولة بيزيرا لفسخ عقده مع الزمالك

وأضاف الغندور، عبر برنامجه ستاد المحور،: في الوقت نفسه، يتمسك الزمالك بموقفه القانوني تجاه اللاعب، خاصة مع استمرار غيابه وعدم عودته إلى القاهرة، ويرى النادي أن موقفه في القضية قوي.

وأكد أن الزمالك مستمر في التصعيد ضد خوان بيزيرا؛ حال استمرار تمرده وعدم العودة إلى القاهرة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي.

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور أن نادي شباب أهلي دبي الإماراتي ما زال مهتمًا بالتعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك.

وقال الغندور، إن مدرب شباب أهلي دبي يحمل الجنسية البرازيلية، وهو مقتنع بإمكانيات خوان بيزيرا، الأمر الذي يعزز رغبة النادي الإماراتي في ضم اللاعب.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يحضر خوان بيزيرا إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة؛ لبدء التفاوض مع مسؤولي الزمالك بشأن إمكانية الرحيل عن الفريق.

4 ملايين جنيه تنهي أزمة الزمالك مع ستاد القاهرة .. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك مديون لاستاد القاهرة، بـ13 مليون جنيه، تكلفة استضافة الملعب للمباريات في المواسم الماضية، ولكن من خلال الشركة الراعية تم سداد 4 ملايين جنيه، لاستاد القاهرة مع الاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة.

وأضاف الغندور، أن الأهلي سدد نسبة كبيرة من مستحقات الاستاذ أيضا، وجار الاتفاق على موعد لباقي المبالغ المالية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.