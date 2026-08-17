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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا للدوري .. تفاصيل مران الزمالك باستاد الدفاع الجوي

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران، أكد خلالها على أهمية وصعوبة مواجهة  الاتحاد السكندري في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء وحصد الثلاث نقاط في ضربة البداية بالمسابقة، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

وخاض جميع اللاعبين فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وفقرة خفيفة بالكرة.

وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره، الاتحاد السكندري في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك نادي الزمالك استاد الدفاع الجوي عتمد جمال البرتغالي نونو كوستا ريبيرو

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