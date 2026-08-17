نيرة الأحمر تؤازر لاعبات فريق الكرة النسائية بالزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد

حرصت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرفة على ملف كرة القدم النسائية، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم سيدات، الذي أُقيم على ملعب النادي، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.
وتواجدت نيرة الأحمر خلال المران بجانب شاهيناز الهمامي المسئولة عن إدارة قطاع الكرة النسائية بالنادي، بجانب أحمد مرغني مدير الكرة بالفريق، من أجل مؤازرة اللاعبات وتحفيزهن والشد من أزرهن قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل حرصها على توفير كل سبل الدعم للفريق والجهاز الفني.
كما حرصت على متابعة سير التدريبات والاطمئنان على استعدادات الفريق، مؤكدة دعمها الكامل للاعبات والجهاز الفني، ومطالبتهم بمواصلة العمل الجاد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الأهداف والطموحات في الموسم الجديد.
ويواصل الفريق تدريباته، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم، وسط حالة من التركيز والحماس بين جميع عناصر الفريق.