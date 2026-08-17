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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتعادل مع مودرن سبورت استعدادا للدوري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات الفارس الأبيض لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمود حمدي الونش، بعدما تابع بشكل مميز رأسية عدي الدباغ، ليضع الكرة داخل الشباك ويمنح فريقه التقدم.

وأضاف عمر جابر الهدف الثاني للزمالك، بعد صناعة مميزة من أحمد شريف، ليواصل الفريق الأبيض تفوقه خلال اللقاء، قبل أن تشهد المباراة عدة تغييرات من جانب الجهاز الفني.

وشهدت المباراة حالة طرد لمصطفى الزناري، وهو ما أثر على أداء الزمالك، خاصة مع التغييرات التي أجراها الجهاز الفني، ليستغل مودرن سبورت الموقف ويعود في النتيجة، وينجح في تسجيل هدفين لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وعلى هامش المباراة، خضع الثلاثي عبد الله السعيد وشيكو بانزا ومحمد إبراهيم لتدريبات بدنية وتأهيلية، في إطار البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الفني والطبي، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وتستعد إدارة نادي الزمالك لصرف دفعة جديدة من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق خلال اليومين المقبلين، في خطوة تهدف إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار داخل غرفة الملابس قبل انطلاق منافسات الدوري.

وتسعى إدارة الزمالك إلى دخول اللاعبين الموسم الجديد في حالة نفسية جيدة، مع توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال للعمل وتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم.

وفي سياق آخر، أكد أنيس بن ميم، محامي أحمد الجفالي لاعب الزمالك، أن اللاعب لا يتهرب من الانضمام إلى معسكر الفريق، مشددًا على أنه لا يرغب نهائيًا في فسخ تعاقده مع النادي.

وأوضح أن الجفالي سيعود إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، من أجل الانتظام مع الفريق والمشاركة في التدريبات، وإنهاء حالة الجدل المثارة حول موقفه.

كما تلقى البرتغالي شيكو بانزا وبيزيرا نصيحة من والده بضرورة التواجد في القاهرة، والانتظام في مران الفريق، إلى جانب عقد جلسة مع مسؤولي النادي للحديث بشكل مباشر عن مستقبله وموقفه من الاستمرار مع الزمالك أو الرحيل خلال الفترة الحالية.

وتترقب إدارة الزمالك حسم عدد من الملفات الخاصة بالفريق قبل انطلاق الموسم، وسط رغبة في تحقيق الاستقرار الفني والإداري.


 

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