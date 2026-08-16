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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضم بسمة سالم الجمال لتدعيم فريق الكرة النسائية

بسمة سالم الجمال
بسمة سالم الجمال
أ ش أ

أعلن نادي الزمالك، اليوم الأحد، التعاقد مع بسمة سالم الجمال لاعبة فريق اتحاد بسيون، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين قادمين، لتدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية بالنادي.

 

وتجيد بسمة سالم الجمال، وهي من مواليد 2008، اللعب في عدة مراكز، حيث تشارك في الظهير الأيسر والظهير الأيمن، بالإضافة إلى المهاجم وصانع الألعاب.

 

ووقعت بسمة سالم الجمال على عقود انضمامها لنادي الزمالك، في حضور نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة النادي، وشاهيناز الهمامي المسؤولة عن إدارة قطاع كرة القدم النسائية بالنادي.

 

ويأتي التعاقد مع بسمة سالم في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك لتدعيم فريق الكرة النسائية بعناصر مميزة في مختلف المراكز، استعدادًا للمنافسة بقوة على جميع البطولات وتحقيق أفضل النتائج خلال الموسم الجديد.

نادي الزمالك بسمة سالم الجمال لاعبة فريق اتحاد بسيون

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