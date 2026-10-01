حوت يصدم يختا في جنوب المحيط الهادئ وإنقاذ 4 بحارة كانوا عليه بعد 18 ساعة

نجا أربعة بحارة من الموت بعد أن اصطدم حوت عنبر بيخت كانوا على متنه في منطقة نائية بجنوب المحيط الهادئ، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة باليخت وغرقه، قبل أن يتم إنقاذهم بعد نحو 18 ساعة.

ونقلت شبكة (سي بي إس نيوز) عن أفراد الطاقم قولهم إن اليخت، الذي يبلغ طوله 52 قدمًا، كان يبحر على بعد نحو 250 ميلًا بحريًا شمال جزيرة نورفولك الصغيرة، عندما اصطدم بحوت ضمن مجموعة تضم ما بين 6 و8 حيتان عنبر.

وقالت الأسترالية جيما كوبر إن ضربة قوية دفعت اليخت جانبًا وأطاحت بها من مقعد القيادة، قبل أن يدرك أفراد الطاقم أن حوتًا هو الذي اصطدم باليخت قبل أن تبدأ كميات كبيرة من المياه في التدفق إلى داخله.

وأطلق أفراد الطاقم إشارة استغاثة بعد نحو 30 دقيقة من الاصطدام، وبدأوا في إخراج المياه يدويًا، فيما حاول أحد أفراد الطاقم سد الشقوق التي أصابت بدن اليخت باستخدام مواد متاحة، من بينها رغوة تمدد.

ومع حلول الليل، اضطر البحارة إلى مغادرة اليخت والانتقال إلى قارب نجاة، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي قطعوا الحبل الذي يربط قارب النجاة باليخت خشية أن يسحبهم معه إلى الأعماق، قبل أن يغرق اليخت تحت سطح المياه.

وأرسلت القوات الجوية الملكية النيوزيلندية طائرة دورية للمساعدة في تحديد موقع البحارة وتنسيق عملية الإنقاذ.

وفي السادسة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، أنقذت سفينة حاويات البحارة الأربعة، بعد نحو 18 ساعة من اصطدام الحوت باليخت.