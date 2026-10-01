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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صانع التاريخ.. إعلامي عن زيارة موسيماني للأهلي: أهلًا بك في بيتك يا صاحب القاضية

موسيماني
موسيماني
يارا أمين

علق الإعلامي أحمد أسامة على زيارة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إلى القلعة الحمراء، مشيدًا بما قدمه المدرب خلال فترة قيادته للفريق، ومعتبرًا إياه أحد المساهمين في صناعة تاريخ النادي.

وكتب أحمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقًا على زيارة موسيماني: «أحد المساهمين في صناعة تاريخ الأهلي، العم بيتسو».

وأضاف: «جاء في وقت صعب في المهمة هي الأصعب في تاريخ النادي على الإطلاق، جاء وحيدًا ليواجه معركة لا ذنب له فيها، من إعلام رياضي منسوب أو محسوب على الأهلي أو مروا على الأهلي ذات يوم».

وتابع الإعلامي حديثه عن فترة موسيماني مع الأهلي، قائلًا: «جاء بحملة تشكيك لم يتعرض لها مدير فني من قبل، فكشف المنتفعين والمتربصين وأصبح عقدة المنافسين، تحولت مع مباريات دوري أبطال أفريقيا إلى نزهة، وتحولت أدغال القارة إلى حدائق مزهرة يقتطف الأهلي أزهارها، روّض الأسود والنمور والفهود وحتى الجديان، فرض السيطرة على القارة».

وأشار أحمد أسامة إلى نتائج الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي، معتبرًا أن أبرز الانتقادات التي تعرض لها كانت مرتبطة بالمواجهات المحلية، مضيفًا: «بينما محليًا كان عيبه الوحيد، رغم أنه جعل مباريات الأهلي والزمالك مباريات معروفة نتيجتها قبل البداية».

واستعاد الإعلامي بعض اللحظات البارزة من فترة موسيماني، قائلًا: «خماسية شهيرة كانت قابلة للزيادة، وفوز في غياب نصف الفريق، ومن ينسى هتافه الشهير إلى هاني.. Hany.. what's wrong? Easy math».

واختتم أحمد أسامة رسالته بالترحيب بالمدرب الجنوب أفريقي، مؤكدًا تقديره لما قدمه مع القلعة الحمراء، حيث كتب: «موسيماني صاحب القاضية.. أهلًا بك في بيتك.. النادي الأهلي.. تكريم مستحق لأحد صنّاع التاريخ مع النادي».

واختتم الإعلامي منشوره بعبارة «العم بيتسو»، مرفقًا بها قلبي الحب ورمز النادي الأهلي، احتفاءً بزيارة المدرب السابق للقلعة الحمراء.

الإعلامي أحمد أسامة بيتسو موسيماني الأهلي فيسبوك مباريات الأهلي والزمالك

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