الإمارات ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في "«آيتشي–ناجويا 2026" وتتقدم إلى المركز 14 والثاني عربيا

رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 9 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناجويا 2026" المقامة في اليابان، بعدما أضافت اليوم 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات، لتصل حصيلتها الإجمالية إلى 5 ذهبيات و4 فضيات، وتتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب العام، والثاني عربيًا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن الميداليات السبع جاءت عبر ذهبية الجودو التي أحرزها نجاد كازبيك في منافسات وزن تحت 73 كجم، إلى جانب الميداليات الخمس التي حققها منتخب الجوجيتسو "3 ذهبيات وفضيتان" في أوزان 62 و69 كجم للرجال، و48 كجم للسيدات، وفضية الفرق لقفز الحواجز.

وبهذه النتائج، واصلت الإمارات تقدمها في جدول الميداليات، حيث سبق لها أن حصدت ذهبية مريم كريم في 400 متر حواجز، وفضية سليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر للرجال، فيما حافظت الصين على الصدارة برصيد 287 ميدالية، تلتها اليابان بـ216 ميدالية، ثم كوريا الجنوبية بـ112 ميدالية.

وفي منافسات الجودو، توج نجاد كازبيك بالميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كجم، بعد فوزه في المباراة النهائية على الأوزبكي شخرام أهادوف بـ"إيبون" خلال دقيقة و40 ثانية.

وفي منافسات الرجبي، استهل منتخب الإمارات مشواره في المجموعة الثالثة بالفوز على منتخب سنغافورة بنتيجة 33-5، قبل أن يتعادل مع منتخب الفلبين 17-17.

وفي الشراع، تأهلت ضحى البشر إلى السباق النهائي لفئة "إلكا 6" للسيدات، والمقرر إقامته غدًا من جولتين في ختام المنافسات.

وفي منافسات البادل، أنهى الثنائي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله مشاركته في زوجي الرجال عند الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام الثنائي القطري مشاري نايف وراشد نايف بمجموعتين دون مقابل.

كما أنهى محمد المطيوعي منافسات الأومنيوم للرجال في دراجات المضمار بالمركز الثامن من بين 14 متسابقًا، بعدما جمع 108 نقاط في مجموع سباقات السكراتش والتيمبو والإقصاء وسباق النقاط.

وعربيًا، تصدرت البحرين الترتيب بحصيلة بلغت 21 ميدالية، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثم الكويت، وقطر، والسعودية، والأردن، والعراق، فيما تقاسمت سلطنة عُمان ولبنان المركز الثامن، وجاءت سوريا في المركز العاشر عربيًا.

وتتواصل مشاركات الإمارات غدًا في عدد من المنافسات، حيث يخوض منتخب الجوجيتسو نزالات جديدة، فيما يشارك منتخب الجودو في وزني تحت 90 كجم وفوق 100 كجم، ويخوض منتخب الدراجات منافسات الماديسون، ويلتقي منتخب الرجبي نظيره السريلانكي، كما تدشن آمنة اللوغاني مشاركتها في منافسات التايكواندو.