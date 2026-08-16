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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي

امام عاشور
امام عاشور
ياسمين تيسير

قال تامر عبد الحميد دونجا، نجم الزمالك السابق، إنه لو كان يلعب في صفوف الفريق الأبيض حاليًا، لطلب الحصول على 100 مليون جنيه، مؤكدًا أن قيمة اللاعبين المالية تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف دونجا، في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "كل لاعبي الوسط الدفاعي في مصر حاليًا نص مستوايا وأنا لاعب"، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في إمكانياته وقدراته داخل الملعب.

ولفت لاعب الزمالك إلى أن الفريق، رغم المشاكل التي يمر بها قبل انطلاق الموسم الجديد؛ يظل قادرًا على فرض نفسه، موضحًا: "الفريق اسمه يخوف أي حد وخلفه جماهير كبيرة".

وتابع أن الموسم الجديد سيكون صعبًا على الزمالك بسبب الأزمات التي يمر بها الفريق، إلى جانب ضعف قائمة اللاعبين "الاسكواد" مقارنة بما يحتاجه الفريق للمنافسة على البطولات.

وقال دونجا عن إمام عاشور، لاعب الأهلي:"إمام عاشور لاعب كبير جدًا وقوة داخل النادي الأهلي"، مؤكدًا امتلاك لاعب الوسط لقدرات مميزة تجعله عنصرًا مهمًا في صفوف الفريق الأحمر.

واختتم دونجا حديثه بالتأكيد أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون قوية، خاصة مع سعي الأهلي والزمالك للعودة إلى منصات التتويج وحصد البطولات.

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