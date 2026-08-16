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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح عبد اللطيف: حمزة عبد الكريم مهاجم متطور ويعرف مهامه جيدا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
مجدي سلامة

أشاد وليد صلاح عبد اللطيف بمستوى حمزة عبد الكريم، نجم برشلونة، مؤكدًا أنه مهاجم متطور ويجيد أداء أدواره الهجومية بشكل مميز.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «حمزة يسير بشكل جيد، وفي هذا العمر يشارك مع الفريق الأول لبرشلونة، كما أنه رأس حربة يعرف جيدًا كيف يتعامل مع الفرص أمام المرمى».

تألق حمزة

وأضاف: «استكمال حمزة للهجمة وتسجيله الهدف أمر طبيعي بالنسبة لمهاجم يمتلك هذه الإمكانات، فقد واصل التحرك في اتجاه الكرة بالشكل الصحيح».

وتابع: «مستوى حمزة عبد الكريم سيتطور كثيرًا مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مركز رأس الحربة وداخل منطقة الجزاء».

واختتم تصريحاته قائلًا: «حمزة عبد الكريم مهاجم متطور ويعرف مهام المهاجم جيدًا».

وليد صلاح عبد اللطيف حمزة عبد الكريم وليد صلاح

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