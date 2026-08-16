ياسر ريان: أستحق 70 مليون جنيه لو كنت ألعب في الأهلي حاليا

قال ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، إنه كان سيستحق الحصول على 70 مليون جنيه حال لعبه في صفوف الفريق الأحمر خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لم يكن يهتم برواتب زملائه حتى لو كانت أعلى منه.

وأضاف ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن الجيل القديم من اللاعبين كان مختلفًا عن الجيل الحالي، موضحًا:"الجيل القديم كان بيرضى بأي رقم عكس الجيل الحالي من اللاعبين".

وأردف نجم الأهلي السابق أنه لا يرى في الدوري المصري حاليًا لاعبًا يمكن وصفه بأنه "مميز للغاية"، على عكس الجيل القديم الذي كان يضم عددًا كبيرًا من النجوم، مشيرًا إلى أن إبراهيم حسن هو أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر.

وقال ريان إن الجميع كان متفقًا على أن الأهلي كان أقوى فريق في مصر الموسم الماضي، لكن عدم حصد أي بطولة كان أمرًا صعبًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يثق في قدرة الفريق على الفوز بالبطولات خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن محمود حسن تريزيجيه يمثل نحو 50% من قوة الأهلي، مؤكدًا أن رحيله سيكون مؤثرًا على الفريق، كما أشار إلى إمكانية انضمام حسام عبدالمجيد إلى القلعة الحمراء، معتبرًا أن انتقال اللاعبين بين الأهلي والزمالك أصبح أمرًا طبيعيًا.

وأردف ريان أنه تلقى في وقت سابق عرضًا من الزمالك كان يقترب من 7 أو 8 أضعاف ما كان يحصل عليه في الأهلي، لكنه رفضه بسبب عشقه وانتمائه للقلعة الحمراء، مؤكدًا:"لو اتعرض عليا 100 مليون لن أنضم للزمالك".

واختتم ياسر ريان حديثه بالكشف عن موقف لا ينساه مع الأهلي، قائلًا إنه بعد رحيله عن النادي كانت له مستحقات مالية، وفوجئ بإرسال النادي الأموال إليه مع أحد الإداريين حتى منزله.