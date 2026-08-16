قائمة النادي المصري للموسم الجديد 2026-2027

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق للموسم الجديد
وضمت قائمة الفريق 34 لاعبًا بينهم 5 لاعبين من فريق الشباب 2005 بالنادي
وجاءت قائمة المصري البورسعيدي على النحو التالي
حراسة المرمى:
عصام ثروت (1)، محمود حمدي (16)، محمد سيحا (26)، محمد شحاته (31)، أحمد وهب - قائمة 2005 (39).
خط الدفاع:
باهر المحمدي (2)، محمد شكري (3)، خالد صبحي (5)، كريم العراقي (7)، عمرو سعداوي (13)، محمد هاشم (29)، مصطفى العش (33)، عبد الوهاب نادر - قائمة 2005 ( 36 ).
خط الوسط:
ياسين الملاح (4)، محمد مخلوف (6)، حسن علي (8)، كريم بامبو (10)، محمود حمادة (14)، أحمد القرموطي (15)، يوسف الجوهري (17)، عميد صوافطة - أردني الجنسية (18)، خير الدين طوال - جزائري الجنسية (20)، مصطفى أبو الخير (22)، مصطفى زيدان - فلسطيني الجنسية (23)، عبد الله الزياني - مغربي الجنسية (27)، عبد الرحيم دغموم (30) - جزائري الجنسية، حسين فيصل (32)، حسام حسن - قائمة 2005 (34)، محمود أشرف - قائمة 2005 (35)، أحمد شرف - قائمة 2005 (37).
خط الهجوم:
صلاح محسن (9)، محمد الشامي (11)، علي سليمان - أريتري الجنسية (21)، منذر طمين - جزائري الجنسية (25).