أرسنال يفاوض جلطة سراي للتعاقد مع فيكتور أوسيمين

كشفت بعض التقارير الصحفية عن دخول نادي أرسنال الإنجليزي في المفاوضات مع فيكتور أوسيمين مهاجم فريق جلطة سراي التركي للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير أن أرسنال لديه رغبة قوية في ضم أوسيمين والاستفادة منه لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.

انتقال أوسيمين

وحسب التقارير فإن الصفقة قد تنتهي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني لصالح نادي أرسنال.

وأكدت بعض التقارير على رغبة نادي الهلال في الظفر بخدمات أوسيمين وضمه خلال الموسم المقبل لكن الأمور لم تحسم بشكل رسمي حتى الآن وهناك مفاوضات من جانب عدة أندية أوروبية مع اللاعب.