من طلب المال إلى إطلاق النار.. مجري التحريات يكشف تفاصيل مخطط المتهم بإنهاء حياة أسرة التجمع |خاص

حصل «صدى البلد» على نص أقوال مجري التحريات في واقعة مقتل أسرة التجمع الخامس، والتي كشفت تفاصيل جديدة ومثيرة حول الجريمة، بداية من تحركات المتهم وخطته المسبقة لتنفيذ الواقعة، وحتى اللحظات التي سبقت إطلاق النار على المجني عليهم.



وجاءت أقوال مجري التحريات كالآتي:



س: ما الذي أسفرت عنه تحرياتك بشأن الواقعة؟



ج: أسفرت التحريات عن قيام المتهم بالتخطيط لارتكاب الجريمة قبل تنفيذها، وعقد العزم على قتل المجني عليه والتخلص من جثمانه.



س: هل حدد المتهم مكانًا للتخلص من جثمان المجني عليه؟



ج: نعم، كشفت التحريات أن المتهم بحث مسبقًا عن مكان مناسب لدفن الجثمان، واستقر على بئر بطريق القطامية، وبعدها تم استدراج الضحية بحجة التقابل، ثم استقل معه سيارة المجني عليه، وخلال سيرهما طلب منه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل السلف.



س: ماذا حدث عقب رفض المجني عليه إعطاءه المبلغ؟



ج: نشبت بينهما مشادة، وهدده المتهم بالقتل، ثم طلب منه التوقيع على إيصالات، إلا أن المجني عليه رفض, ثم أخرج سلاحًا ناريًا كان بحوزته وأطلق عيارًا ناريًا صوب رأس المجني عليه، ثم أطلق عليه عيارًا آخر في منطقة البطن بعدما لاحظ أنه لا يزال على قيد الحياة.



س: ما دلالة تحديد مكان الدفن قبل ارتكاب الجريمة؟



ج: تؤكد التحريات وجود تخطيط مسبق للجريمة، وأن المتهم لم يرتكب الواقعة بصورة عشوائية، وإنما أعد مخططًا للتخلص من جثمان المجني عليه عقب قتله، وعقب ذلك تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات وفحص ملابسات الواقعة، وصولًا إلى تحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة اختصاصها.



كما حصل «صدى البلد» على النص الكامل لاعترافات المتهم بقتل أسرة في منطقة التجمع الخامس، والتي أدلى بها خلال التحقيقات، وكشف خلالها تفاصيل التخطيط للجريمة والدافع وراء ارتكابها.

وجاءت نص اعترافات المتهم كالاتي

س: هل كنت تخطط لقتل المجني عليه قبل ارتكاب الجريمة؟

ج: أيوه، عقدت النية على قتله قبل تنفيذ الجريمة، وبدأت أبحث عن مكان أدفن فيه جثمانه بعد قتله.

س: وماذا فعلت لتحديد مكان دفن المجني عليه؟

ج: فضلت أبحث عن مكان مناسب، لحد ما استقريت على بئر موجود في طريق القطامية، وكنت محدده كمكان للتخلص من الجثمان.

س: كيف استدرجت المجني عليه إلى مكان ارتكاب الجريمة؟

ج: طلبت منه نتقابل في أحد الأماكن، وبعد ما قابلته ركبت معاه عربيته، وبدأنا نتحرك سوا.

س: وماذا حدث أثناء سيركما بالسيارة؟

ج: طلبت منه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل السلف، لكنه رفض إنه يديني المبلغ.

س: وماذا فعلت عقب رفضه إعطاءك المبلغ؟

ج: هددته بالقتل، وطلبت منه يوقع على إيصالات، لكنه رفض برضه.

س: ماذا فعلت بعد رفضه التوقيع؟

ج: أخرجت السلاح الناري اللي كان معايا وأطلقت عليه رصاصة في رأسه.

س: وماذا حدث للمجني عليه عقب إطلاق النار؟

ج: شوفته لسه بيرتجف، فاعتقدت إنه ما زال على قيد الحياة.

س: وماذا فعلت بعد ذلك؟

ج: أطلقت عليه رصاصة أخرى أصابته في البطن، وبعدها استكملت مخططي للتخلص من الجثمان.

قررت محكمة الاستئناف تحديد، أولى جلسات، نظر محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع لـ 12 سبتمبر.

كشفت تفاصيل تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بضحايا واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، عن الإصابات التي لحقت بالضحايا جراء إطلاق النيران، وعدد الطلقات التي استقرت بأجسادهم.

وأوضح التقرير المبدئي أن الضحايا تعرضوا لإصابات بطلقات نارية في أماكن متفرقة من أجسادهم، فيما جرى تحديد طبيعة الإصابات وسبب الوفاة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

و كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة القاهرة الجديدة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أسرة كاملة بمنطقة التجمع، بعدما أدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق، موضحًا ملابسات بداية الخلاف التي انتهت بإطلاق النار وسقوط الضحايا.

وقال المتهم خلال التحقيقات، بحسب ما ورد في أقواله، إنه نشبت مشادة بينه وبين أحد أفراد الأسرة بسبب خلافات مالية، مشيرًا إلى أن المجني عليه رفض التوقيع على إيصالات أمانة، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما.

وأضاف المتهم أنه أطلق النار عليه خلال المشادة، قبل أن تتطور الأحداث بصورة انتهت بمقتل باقي أفراد الأسرة، فيما تواصل النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة ودوافعها، كما طلبت استكمال التحريات والفحوص اللازمة للمتهم.

كما طلبت نيابة القاهرة الجديدة إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك للوقوف على مدى تعاطيه أي مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

ويأتي طلب النيابة ضمن إجراءات التحقيق لكشف ملابسات الجريمة كاملة، وتحديد الحالة التي كان عليها المتهم وقت ارتكاب الواقعة، إلى جانب استكمال الفحوص والتحريات اللازمة.

واستمعت النيابة، إلى أقوال حارس العقار وزوجته في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة التجمع.

و شهدت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، لحظات مثيرة، بعدما التزم المتهم الصمت التام خلال التحقيقات، ولم يدلي بأي أقوال بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن المتهم ظل لنحو ساعتين أمام النيابة في حالة صمت، دون أن يتحدث أو يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، وسط محاولات من جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.

كما كشفت اعترافات المتهم بارتكاب واقعة مقتل أحد الأشخاص وزوجته وابنتيهما بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، عن تفاصيل الجريمة، حيث أقر بأنه كان يعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل مسكنه، فقرر التخلص منه وسرقته لمروره بضائقة مالية.

وأوضح المتهم، خلال مواجهته أمام أجهزة الأمن، أنه استدرج المجني عليه بسيارته، وتعدى عليه بإطلاق عيار ناري، وعقب التأكد من وفاته استولى على مفاتيح مسكنه، ثم تخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة.

وأضاف المتهم أنه توجه عقب ذلك إلى محل إقامة المجني عليه، وتواصل مع زوجته، وأوهمها بأن زوجها تعرض لحادث سير ونُقل إلى أحد المستشفيات، ثم اصطحبها رفقة كريمتيها داخل سيارتها، وأطلق عليهم أعيرة نارية بالطريق، ما أسفر عن وفاتهن.

وأشار المتهم إلى أنه عاد بعد ذلك إلى محل إقامة الأسرة، وترك سيارة الزوجة بالقرب من المسكن وبداخلها جثامين المجني عليهن، ووضع غطاءً على السيارة، ثم حاول الدخول إلى منزل المجني عليه باستخدام المفاتيح التي استولى عليها، إلا أنه فوجئ بتواجد حارس العقار، فلم يتمكن من الدخول، وقرر العودة في وقت لاحق لإتمام جريمته وسرقة محتويات المسكن.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي معلومات بشأن ملابسات حادث مصرع أفراد أسرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم 10 أغسطس، تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه، مالك مطبعة ومقيم بدائرة القسم، وعدم تمكنه من التواصل معه.

وبالانتقال إلى محل إقامة المتغيب، عُثر على سيارته وبها آثار دماء وأعيرة نارية، كما عُثر على جثمان زوجته وكريمتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه، بالمعاش، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

وبإرشاد المتهم، تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وقدم تفصيلات تنفيذها ودوافعه على النحو المشار إليه.

وتم نقل جثامين المتوفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.