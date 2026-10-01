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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تسوية منازعات المستثمرين: نجحنا في إنهاء 60% من النزاعات دون اللجوء للتقاضي

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار
الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لاستعراض دراسة حول القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأوروبية في مصر، أعدها المركز بتكليف من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيرة إلى أن الدراسة حددت مكونات السيارات والكيماويات والأدوية والمنسوجات والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والمالية كأبرز القطاعات المرشحة لجذب الاستثمارات الأوروبية.

وأوضحت أن نتائج الدراسة تتقاطع مع أهداف استراتيجية الترويج للاستثمار وخطة عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

إنهاء نزاعات دون اللجوء للتقاضي

وأضافت أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بهيئة الاستثمار تلقى نحو 700 طلب، ونجح في إنهاء نحو 60% منها دون اللجوء إلى التقاضي.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأخضر، أشارت إلى الحوافز المتاحة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب جهود الوزارة لمساعدة الشركات على تلبية الاشتراطات البيئية الأوروبية وإعداد تقارير الانبعاثات وتتبع البصمة الكربونية وربطها بالدعم الفني والمالي.

تحسين تكامل البيانات 

واختتمت بالتأكيد على أهمية تحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للترويج، وتسريع معالجة معوقات الاستثمار، وتعزيز خدمات الرعاية اللاحقة، وتحسين تكامل البيانات وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تسوية منازعات المستثمرين هيئة الاستثمار مشروعات الطاقة المتجددة الفرص الاستثمارية الجاهزة الاتحاد الأوروبي

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