قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: وقف التحركات الأمريكية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة
احتجاجات المدارس تهز فرنسا.. رئيس الوزراء يستدعي الحكومة لاجتماع طارئ
خالد الجندي يحذر من هدم الرموز: حملات تشويه ممنهجة تهدد وعي المجتمع
نيبال.. انتشال جثامين 8 أشخاص جرفهم انهيار جليدي في الهيمالايا
طائرات مسيرة روسية تهاجم جسر بيفديني في كييف
أخبار السيارات | لاندروفر رينج روفر سبورت 2027 ..مواصفات سمارت 5 الكهربائية الجديدة
رافائيل لياو يرتدي القميص رقم 7 مع البرتغال بعد مغادرة كريستيانو رونالدو للمعسكر
مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك
استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية
أخبار التكنولوجيا | أبل تعالج ثغرة أمنية ..حدث جهازك الآن .. ما سبب وضع الطيران أثناء السفر؟.. أصوات غير معتادة بـ آيفون 18 برو
مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك
سنة صلاة العصر كم ركعة؟ دار الإفتاء تكشف حقيقة مواظبة النبي عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك

مصر
مصر
أ ش أ

 أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما تخلل ذلك من ممارسات استفزازية وأداء طقوس دينية داخل باحاته، في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد.

وحذرت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - من خطورة استمرار وتكثيف هذه الاقتحامات، في ظل سياق أعم وأشمل من الأنشطة والتصريحات الاستيطانية المرفوضة، وما تنطوي عليه كل هذه الممارسات من مساع لتغيير الوضع القائم وفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف.

وشددت مصر على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس، وصون المكانة الدينية للمسجد الأقصى المبارك.

كما أكدت أن الحفاظ على الترتيبات القائمة بشأن المقدسات يمثل ركيزة أساسية لتجنب تأجيج التوتر، محذرة من أن تكرار مثل هذه الانتهاكات، التي تأتي في إطار سياسة ممنهجة تتنصل من كافة أشكال الردع او المساءلة، يفاقم حالة الاحتقان ويهدد الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

مصر المستوطنين الإسرائيليين مسجد الأقصى ممارسات استفزازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

عداد الكهرباء

حتى لا تدخل شريحة أعلى.. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء

ترشيحاتنا

جانب من مشاركة رئيس البورصة

رئيس البورصة: جهود مكثفة لجذب استثمارات أجنبية جديدة

سعر الدولار مقابل الجنيه

ارتفاع سعر الدولار في مصر ختام تعاملات الخميس 1-10-2026

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار

تسوية منازعات المستثمرين: نجحنا في إنهاء 60% من النزاعات دون اللجوء للتقاضي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد