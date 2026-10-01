إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب اتهامات قاعدة فيرفورد.. وتطالب لندن بتوضيح رسمي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، على خلفية اتهام إيران بالوقوف وراء حادث وقع بالقرب من قاعدة فيرفورد العسكرية في بريطانيا.

توضيح رسمي حول الاتهامات الموجهة لطهران

ووفقا لنبأـ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أفادت الخارجية الإيرانية بأنها أبلغت السفير البريطاني رفضها لما وصفته بـ«الادعاءات الباطلة» بشأن الحادث، مطالبة الحكومة البريطانية بتقديم توضيح رسمي حول الاتهامات الموجهة إلى طهران.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ترفض بشكل قاطع أي مزاعم تربطها بالحادث، مشددة على ضرورة توضيح لندن موقفها بشأن ما وصفته بالاتهامات غير المستندة إلى أدلة.

العمليات العسكرية ضد طهران

كما حمّلت الخارجية الإيرانية بريطانيا مسؤولية مشاركتها في الحرب ضد إيران، متهمة لندن بتوفير قواعد عسكرية للقوات الأمريكية، ومؤكدة أن إتاحة هذه القواعد لواشنطن تجعل بريطانيا طرفًا في العمليات العسكرية ضد طهران.