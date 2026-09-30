قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: البحارة المصريون يعودون فجر الجمعة بعد الإفراج عنهم
سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو
اللواء جمال عوض:11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و120 ألف طلب يوميًا أمام التأمينات
حرب غزة تحصد أرواح الصحفيين.. 263 شهيدا منذ بداية الحرب
وزير خارجية الإمارات يطمئن ساعر على سلامة ركاب رحلة «فلاي دبي»
ترامب يعلن مغادرة آخر القوات الأمريكية من العراق ويصفها بانتصار حاسم على داعش
«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»
ترامب: بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز وسنحقق نصرًا قريبًا
الطيران المدني بالإمارات يدعو لعدم تداول معلومات غير رسمية بشأن واقعة فلاي دبي
رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا
رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر
«تحالف مكة».. السعودية وتركيا وباكستان في تحرك جديد لتعزيز أمن المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فيصل الصواغ: واشنطن تدرك أن قبول شروط طهران سيُقرأ كابتزاز جيوسياسي

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
محمود محسن

قال فيصل الصواغ، رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، إنّ الإدارة الأمريكية تتحرك في ساحة ضيقة، لأنها تدرك أن قبول الشروط الإيرانية المتعلقة بفك الحصار البحري ورفع عقوبات الطاقة قد يُقرأ في الداخل الأمريكي باعتباره إقرارًا بالابتزاز الجيوسياسي لورقة الممرات المائية.

وأوضح أن الخيار الأمريكي العملي يتمحور حول استراتيجية "التخفيف التكتيكي المشروط"، من خلال تفكيك حزمة المطالب الإيرانية بدلًا من رفضها بالكامل أو قبولها جزئيًا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ واشنطن تعرض تجميدًا غير معلن لبعض إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية مقابل تدفقات تجارية مؤقتة تحت المراقبة الأمريكية، وهو ما يهدد مسار التفاهمات الجزئية دون التزام قانوني.

وأشار إلى أن هذا النهج يتيح لواشنطن خفض الضغوط على أسواق النفط وتفادي القفزات التضخمية قبل المحطات السياسية، وفي الوقت نفسه يحرم طهران من إعلان نصر دبلوماسي.

تحركات عباس عراقجي 

وتابع الصواغ، أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تجعل سقف التفاهمات محكومًا بوقف تكتيكي للتصعيد، لا يصل إلى تسوية مستقرة في الفترة الحالية، خصوصًا بعد تحركات عباس عراقجي في نيويورك. وقدّم ذلك باعتباره إطارًا مؤقتًا لإدارة التصعيد والضغوط، وليس تسوية نهائية مستقرة بين الطرفين.

فيصل الصواغ الإدارة الأمريكية الطاقة المطالب الإيرانية النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

فلاي دبي

هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

ترشيحاتنا

أرشيفية

موسكو تستدعي سفير الدنمارك بعد واقعة الشعلات مع مروحية عسكرية في البلطيق

أرشيفية

«طريق استعادة الأرض».. وزير الخارجية اللبناني يتمسك بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل

كاتس

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: واقعة طائرة فلاي دبي كانت محاولة هجوم

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

مقتنيات فنية ‏وزخارف.. موقف سيارات يتحول لمنطقة كشف اثري في بولندا

موقف سيارات
موقف سيارات
موقف سيارات

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد