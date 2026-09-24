خبير: سيطرة إيران على هرمز تتسبب في خسائر مالية وتأثيرات مباشرة على الطاقة

قال فيصل الصواغ، رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، إن سيطرة النظام الإيراني على مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى استمرار استهداف السفن التجارية والعسكرية في المضيق، وما يترتب على ذلك من تداعيات تمتد إلى منطقة باب المندب.

وأوضح الصواغ خلال على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الإجراءات الإيرانية تسببت في خسائر مالية وتأثيرات مباشرة على قطاع الطاقة، نتيجة اضطراب حركة الملاحة في المضيق، مؤكدًا أن الخسائر لا تقتصر على الجانب الأميركي، وإنما تمتد بصورة أكبر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بحكم ارتباطها الحيوي بحركة الملاحة ونقل النفط عبر مضيق هرمز.

وحول احتمالات استمرار الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، قال الصواغ إن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا على الطاولة الأميركية، لكنه يُستخدم، كأداة ردع تكتيكية أكثر من كونه جزءًا من خطة لحرب شاملة.

