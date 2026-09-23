توماس واريك: ترامب يستخدم الضغط الاقتصادي لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز وإنهاء البرنامج النووي

قال توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي ومسؤول سابق بالخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول استخدام الضغط الاقتصادي لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، بهدف فتح مضيق هرمز أمام جميع سفن الشحن، ثم التفاوض بشأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني، والعودة بعد ذلك إلى فك تجميد الأصول وتخفيف العقوبات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ كلمات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الأمم المتحدة ستكون، موازية لكلمات الرئيس ترامب، موضحًا أن كل قائد يحاول السعي إلى تحقيق الفوز، لكنه رأى أن نهاية هذا الأمر لن تكون قبل انتهاء انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ولا حتى لعدة أشهر بعدها.

وأوضح أن آلة الحرب أصبحت في الوقت الحالي حربًا اقتصادية أكثر من كونها عسكرية، مشيرًا إلى أن ذلك يسمح بخروج بعض النفط من مضيق هرمز في الوقت الحالي.

مليار برميل

وذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، من خلال بحريتها، أنها صاحبت أكثر من مليار برميل من النفط من المضيق، لكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح كيف جرى حساب عدد البراميل التي خرجت، مؤكدًا أن الحرب الحالية أصبحت اقتصادية أكثر من كونها عسكرية.