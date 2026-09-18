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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علاء يوسف: الإعلام الرقمي منظومة اتصال استراتيجية تتجاوز نقل الأخبار إلى المساهمة في بناء الوعي

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
أ ش أ

شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة فاطمة سالم، بقسم الإذاعة والتليفزيون، بعنوان: «المحتوى الرقمي للإعلام الأمني وعلاقته باتجاهات الرأي العام نحو مكافحة الفساد في ضوء التقارير الوطنية والدولية»، وذلك بحضور السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة هويدا مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونخبة من قيادات الهيئة، إلى جانب عدد من أساتذة كلية الإعلام والباحثين والمهتمين بمجال الإعلام الرقمي.

وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الأستاذ الدكتور أشرف جلال حسن، عميد كلية الإعلام جامعة السويس وأستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفًا ورئيسًا، والدكتورة نشوى جمال ، مدرس الإذاعة والتليفزيون بالكلية، مشرفًا مشاركًا، إلى جانب السفير علاء يوسف والأستاذة الدكتورة داليا عثمان، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة كعضوي مناقشة.

وأكد السفير علاء يوسف أن الإعلام الرقمي أصبح منظومة اتصال استراتيجية تتجاوز نقل الأخبار إلى المساهمة في بناء الوعي وتعزيز التواصل مع الجمهور، مشيرًا إلى أهمية تقديم محتوى أمني يتسم بالدقة والمصداقية والوضوح، والاستفادة من الأدلة والبيانات في تناول قضايا مكافحة الفساد.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف جلال أهمية الدراسة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الإعلام الرقمي، لافتًا إلى أن فهم تفاعل الجمهور مع المحتوى يمثل مدخلًا أساسيًا لتطوير الرسائل الإعلامية وزيادة فاعليتها.

وأشادت الدكتورة داليا عثمان بأهمية الانتقال من المحتوى الإخباري التقليدي إلى المحتوى التفاعلي والتفسيري، بما يعزز قدرة الإعلام على التواصل مع الجمهور والاستجابة لاحتياجاته.

وأظهرت الدراسة أن 82.7% من المبحوثين يتابعون قضايا الفساد ومكافحته بدرجة كبيرة، كما جاءت وسائل التواصل الاجتماعي في مقدمة مصادر الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد ومكافحته.

كما خلصت الدراسة إلى أهمية تطوير المحتوى الرقمي للإعلام الأمني، وتوظيف الفيديوهات والإنفوجراف والريلز والقصص الرقمية، إلى جانب تحليل تفاعل الجمهور وقياس اتجاهاته بصورة دورية لتعزيز فاعلية الرسائل الإعلامية.

كلية الإعلام جامعة القاهرة المحتوى الرقمي للإعلام الأمني رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الإعلام الرقمي

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