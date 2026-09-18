ناقد رياضي: مكافآت لاعبي الأهلي ليس لها علاقة بالزمالك

كشف محمد أبو علي، الناقد الرياضي، تفاصيل صرف النادي الأهلي مكافآت للاعبيه خلال الفترة الحالية، موضحًا أن النادي يمنح اللاعبين مستحقاتهم المالية وفقًا للنظام المتبع داخل القلعة الحمراء.

وقال أبو علي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن لاعبي الأهلي حصلوا على مكافآت عن نتائج الموسم الحالي، موضحًا أن الفريق صرف مكافأة بعد التعادل في لقاء وتحقيق الفوز في 4 مباريات، مشددا أن اللاعبين لم يحققوا الهدف المطلوب ولكن تمت مكافأتهم لأنهم حققوا نتائج أفضل من الموسم الماضي.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن لاعبي الأهلي يحصلون على مستحقاتهم في مواعيدها دون تأخير، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الأمر لا يرتبط بنادي الزمالك أو يستهدف التأثير عليه، وإنما يأتي في إطار توضيح ما يحدث داخل الأهلي بشأن مستحقات اللاعبين والمكافآت.