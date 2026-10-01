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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واشنطن ترفض المقترح الإيراني.. رسائل إستراتيجية وراء التشدد في المفاوضات مع طهران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

يحمل رفض الولايات المتحدة للمقترح الإيراني بشأن التهدئة بين البلدين، دلالات متعددة على طبيعة الموقف الأمريكي تجاه طهران، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية وتصاعد التوتر بين الجانبين. 

إيران وأمريكا

ويرى اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري، أن الرفض الأمريكي يعكس اعتقاد واشنطن بأن الضغوط المفروضة على إيران تؤثر بصورة مباشرة في قدرتها على المناورة خلال المفاوضات. 

استمرار سياسة الضغط

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى المقترح الإيراني باعتباره نتيجة مباشرة للتحديات الاقتصادية والعسكرية التي تواجهها طهران، بينما يمثل رفض الهدنة المؤقتة، من وجهة نظره، تمسكًا باستمرار سياسة الضغط وعدم منح إيران فرصة لالتقاط الأنفاس.

رفض المقترح الإيراني ورسائل واشنطن

قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري، إن رفض الولايات المتحدة للمقترح الإيراني يمثل، من منظوره العسكري والاستراتيجي، مؤشرًا على استمرار واشنطن في ممارسة ضغوط مكثفة على طهران.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الموقف الأمريكي يعكس رؤية مفادها أن الضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة على إيران بدأت تؤثر في موقفها التفاوضي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط تقديم إيران للمقترح بما تواجهه من ضغوط وخسائر.

الحصار والضغوط الاقتصادية على إيران

وأشار عبد المحسن إلى أن واشنطن ترى أن الإجراءات المفروضة على الموانئ الإيرانية أدت إلى تراجع تدفقات مالية مهمة للاقتصاد الإيراني، معتبرًا أن منح طهران هدنة مؤقتة لمدة 7 أيام قد يوفر لها مساحة للتنفس اقتصاديًا.

إيران وأمريكا

وأضاف أن هذا الأمر يتعارض، وفق تحليله، مع النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية والقائم على استمرار الضغط على إيران وعدم منحها فرصة لاستعادة قدراتها الاقتصادية أو إعادة ترتيب أوراقها خلال فترة توقف القتال.

ترامب: إيران بالغت في تقدير موقفها

وتطرق اللواء أيمن عبد المحسن إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أن الإيرانيين بالغوا في تقدير موقفهم، موضحًا أن هذا التصريح يمكن قراءته باعتباره رسالة تفاوضية مباشرة من واشنطن إلى طهران.

وبحسب تحليله، فإن الرسالة الأمريكية تتمثل في أن أوراق القوة الإيرانية لم تعد، في تقدير واشنطن، بالمستوى نفسه الذي كانت عليه في بداية المواجهة، سواء فيما يتعلق بالقدرات العسكرية أو بالقدرة على تحمل التداعيات الاقتصادية المترتبة على استمرار التصعيد.

البعد النفسي في الرسائل الأمريكية

وأوضح عبد المحسن أن تصريحات ترامب تحمل أيضًا بُعدًا نفسيًا، إذ تستهدف التأثير في حسابات المفاوض الإيراني وإيصال رسالة مفادها أن الوقت المتاح أمام طهران للمناورة أصبح أكثر محدودية.

إيران وأمريكا

وأشار إلى أن استمرار التلويح الأمريكي بإمكانية استئناف الضربات العسكرية يمثل عنصر ضغط إضافيًا على الجانب الإيراني، بالتزامن مع ما وصفه بنجاح واشنطن في تسيير كميات كبيرة من النفط عبر المضيق.

استمرار الضغط بدلًا من الهدنة

ويرى المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري أن رفض الهدنة المؤقتة يعكس رغبة أمريكية في مواصلة الضغط على إيران بدلًا من منحها فترة زمنية يمكن أن تستفيد منها في إعادة ترتيب أوضاعها الاقتصادية والعسكرية.

إيران الولايات المتحدة طهران إيران وأمريكا

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