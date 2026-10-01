إكرام بدر الدين: الملف النووي ومضيق هرمز أبرز نقاط الخلاف بين إيران وأمريكا

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن المطالب الأمريكية من إيران تتعلق بمضيق هرمز وفتحه بطريقة مستمرة، إلى جانب الملف النووي الإيراني، الذي يمثل نقطة خلافية كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن إيران ترى أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، بينما ترى الولايات المتحدة أن هذا الملف النووي لا بد من إزالته أو الانتهاء منه، وهو ما يعقد المسائل بين الطرفين.

وأشار إلى أن إيران تريد أن تقدم الولايات المتحدة مبادرات لحسن النوايا، مثل الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وهو ما أدى إلى صعوبات اقتصادية في الداخل الإيراني.

ولفت إلى إن هناك تصريحات متضاربة بشأن السيطرة على مضيق هرمز، موضحًا أنه رغم حصار إيران للمضيق، فإن هناك سفنًا تمر من خلاله.

وأشار إلى اللجوء إلى إجراءات تكنولوجية ورادارية، وهناك ما يسمى “العبور المظلم”، ويمكن أن تمر سفن في حراسة سفن عسكرية أمريكية.

وأكد أن الوضع ليس خاضعًا للسيطرة بنسبة 100% من الجانب الإيراني، ولكن في الوقت نفسه هناك أضرار يتحملها العالم نظرًا لأهمية مضيق هرمز في حركة التجارة العالمية وصادرات النفط.

وأوضح أن قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط يمر عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن الأزمة لا تؤثر فقط على أطرافها المباشرين، وإنما تمتد آثارها إلى العالم من الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.