أستاذ علوم سياسية: التشدد من الطرفين يعطل المفاوضات بين واشنطن وطهران

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن التطورات الحالية في المشهد الإيراني الأمريكي سريعة ومتلاحقة ومستمرة، منوها أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، ومع ذلك لم يتم الوصول إلى حل حتى الآن.

وأوضح حلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن ذلك ربما يرتبط بالتشدد من الطرفين، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقدم أية تنازلات إلا بعد أن يقدم الجانب الإيراني ذلك، وربما تريد الولايات المتحدة تحقيق نصر حاسم أو كاسح على الجانب الإيراني، وهو ما لن يسمح به الجانب الإيراني حتى الآن.

وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى عرقلة المفاوضات أو تعطلها، أو أن تبدأ ثم لا تنتهي، مشيرًا إلى أن إيران تحاول التأكيد على أنها لا تمانع في المفاوضات، بينما تريد الولايات المتحدة من إيران أن تقدم تنازلات.