افتتاح الدورة التاسعة لمعرض دمنهور للكتاب بمشاركة 25 دار نشر.. برنامج ثقافي وفني متنوع

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدورة التاسعة لمعرض دمنهور للكتاب، المقام بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور شادي المشد، نائب المحافظ، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ لشئون الصحة والمبادرات، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة، وممثلي دور النشر المشاركة.

وتقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، بمشاركة 25 دار نشر مصرية، من بينها قطاعات وزارة الثقافة، في إطار خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب للتوسع في إقامة معارض الكتاب بمختلف المحافظات، وإتاحة الإصدارات أمام الجمهور خارج القاهرة، ودعم حركة النشر، والوصول بالكتاب إلى القراء في مختلف المناطق.

وخلال الافتتاح، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن إقامة الدورة التاسعة لمعرض دمنهور للكتاب تعكس اهتمام الدولة بدعم الحركة الثقافية وإتاحة المعرفة أمام أبناء المحافظة، مشيرة إلى أن الكتاب يظل أحد أهم أدوات بناء الوعي وتنمية المجتمع.

وقالت محافظ البحيرة، إن المحافظة حريصة على دعم الفعاليات الثقافية التي تتيح لأبناء دمنهور ومدن وقرى البحيرة التواصل المباشر مع الكتاب والمبدعين، مؤكدة أن معرض الكتاب يمثل فرصة مهمة للتعرف على أحدث الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والمعرفة، إلى جانب ما يقدمه من أنشطة ثقافية وفنية تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

وأضافت أن استضافة مكتبة مصر العامة بالبحيرة للمعرض تتيح للجمهور الاستفادة من الإمكانات الثقافية للمكتبة، وتحويلها إلى مساحة أكثر تفاعلًا مع المجتمع، داعية أبناء المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من تنوع الكتب والفعاليات المقامة على هامشه.

من جانبه، أكد المهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن تنظيم الدورة التاسعة لمعرض دمنهور للكتاب يأتي ضمن خطة الهيئة للوصول بالكتاب إلى أكبر عدد ممكن من القراء، وعدم اقتصار النشاط على العاصمة، بما يسهم في تعزيز حضور الثقافة والقراءة داخل المحافظات.

وقال يونس إن معارض الكتاب بالمحافظات تمثل حلقة مهمة في التواصل المباشر بين الناشرين والقراء، وتتيح للجمهور التعرف على إصدارات متنوعة في مختلف مجالات المعرفة، إلى جانب إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم صناعة النشر وإتاحة الكتاب بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الدورة الحالية تشهد مشاركة 25 دار نشر مصرية، بما يعكس تنوع المعروض أمام جمهور البحيرة، موضحًا أن الهيئة تعمل على تطوير تجربة المعارض المحلية بصورة مستمرة، سواء على مستوى تنوع الإصدارات أو البرنامج الثقافي والفني المصاحب.

وعقب الافتتاح، أجرت محافظ البحيرة والمهندس هيثم يونس جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، اطلعا خلالها على الإصدارات المعروضة، وتعرفا على مشاركة دور النشر المختلفة، كما تابعا ما تقدمه قطاعات وزارة الثقافة من إصدارات في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون، إلى جانب كتب الأطفال والكتب المعرفية.

واستمعا خلال الجولة إلى شرح من مسؤولي الأجنحة حول أبرز الإصدارات المشاركة، وتنوع الكتب المتاحة للجمهور، كما حرصا على متابعة حركة الجمهور داخل المعرض والتعرف على الخدمات المقدمة للزوار.

وشهدت فعاليات الافتتاح تقديم عدد من الفقرات والعروض الفنية على هامش المعرض، حرصت محافظ البحيرة وهيثم يونس على متابعتها، في إطار البرنامج المصاحب الذي يجمع بين الكتاب والأنشطة الثقافية والفنية، بما يمنح المعرض طابعًا تفاعليًا ويتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة ثقافية متكاملة.

ويقدم المعرض لجمهور محافظة البحيرة مجموعة متنوعة من إصدارات دور النشر المشاركة، تشمل الأدب والرواية والشعر والدراسات الفكرية والتاريخية، إلى جانب كتب الأطفال والكتب المعرفية، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات واقتناء الكتب بأسعار مناسبة.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، يتضمن عددًا من الندوات واللقاءات التي تناقش قضايا الفكر والأدب والثقافة، إلى جانب الفقرات والعروض الفنية، فضلًا عن برنامج خاص بالطفل يضم أنشطة ثقافية وفنية وورش عمل تفاعلية تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على القراءة والإبداع.

ويستمر المعرض على مدار عشرة أيام، بما يتيح لأبناء دمنهور ومحافظة البحيرة فرصة زيارة الأجنحة والتعرف على الإصدارات المتنوعة والاستفادة من البرنامج الثقافي والفني المصاحب.