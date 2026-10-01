شاهد.. انسحاب آخر جندي وطائرة أمريكية من العراق بعد 12 عاما

نشرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية صورة توثق انسحاب آخر جندي وطائرة أمريكية من العراق بعد 12 عاما من التواجد، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الجيش الأمريكي أتمّ سحب القوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية في العراق، منهياً بذلك مهمته ضمن "عملية العزم الصلب".

ويمثل هذا الانسحاب ختام الفصل الخاص بالعراق في المهمة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي منذ عام 2014، مع نقل المسؤولية الأساسية عن أمن البلاد إلى القوات العراقية.

ومع ذلك، فإن الحملة الأوسع لمكافحة "داعش" لم تنتهِ؛ إذ ستنقل قوة المهام المشتركة بقيادة الولايات المتحدة مقرها إلى الأردن، بينما ستستمر العمليات في سوريا.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر: "أحيي عشرات الآلاف من العسكريين والدبلوماسيين والموظفين المدنيين الأمريكيين الذين لبّوا النداء في العراق وأنجزوا مهامهم على أكمل وجه".

وأضاف كوبر: "بفضل عزيمتكم وتضحياتكم ومهنيتكم، لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديداً هيكلياً للأمن القومي العراقي، كما أصبحت قوات الأمن العراقية - بما في ذلك قوات البيشمركة وغيرها من القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق - تمتلك القدرة والقيادة والاستقلالية العملياتية للتعامل بمفردها مع التهديدات التي تواجه وطنها".

من جانبه، وصف شون بارنيل، المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، هذا الانسحاب بأنه الخاتمة الرسمية لـ "عملية العزم الصلب" في العراق، مشيراً إلى أنه يمثل تحولاً "من مهمة تحالف في زمن الحرب إلى جهد أمني بقيادة عراقية، مدعوم بعلاقة أمنية ثنائية أكثر طبيعية".