رئيس وزراء العراق : نلتزم بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار

أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم /الخميس/ أن الأول من أكتوبر بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة.

وقال الزيدي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية :"نلتزم بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار".. مضيفا أن الحكومة العراقية ستعمل على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة على أرضها، كما ستباشر بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة.

وأشار إلى أن قرار الحرب والسلم من اختصاص السلطات الدستورية، مؤكدا منع أي عمل عسكري خلاف ذلك، موضحا أنه تم وضع خارطة طريق لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة بجداول زمنية لا تتجاوز 30 يونيو 2027.