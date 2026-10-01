"سنطردكم من الكنيست".. تبادل الشتائم بين بن غفير وسياسيين عرب أمام المحكمة الإسرائيلية

تبادل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير والمرشحة الثانية في قائمة "عوتسما يهوديت"، تالي غوتليب، الشتائم مع سياسيين من "القائمة المشتركة" خارج قاعة المحكمة العليا، وسط حشود من المتظاهرين.

يعقد القضاة الإسرائيليين جلسات استماع على مدار اليوم للنظر في قرارات لجنة الانتخابات المركزية الصادرة الأسبوع الماضي باستبعاد كل من رئيس حزب "التجمع" (بلد) سامي أبو شحادة، وعضو الكنيست عن "الجبهة" (حداش) عوفر كاسيف، و"القائمة المشتركة"، وحزب "القائمة العربية الموحدة" (رعيم) من خوض انتخابات 27 أكتوبر.

ويمثل كل من بن غفير وغوتليب -وهما محاميان- حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف في مساعيه الرامية إلى استبعاد أبو شحادة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وخارج قاعة المحكمة، قال بن غفير لكل من رئيس حزب "الحركة العربية للتغيير" (تعل) أحمد الطيبي، وعضو الكنيست عن "الجبهة" عوفر كاسيف، ورئيس "القائمة المشتركة" يوسف جبارين: "أنتم تمثلون خط الدفاع الأول عن الإرهاب داخل الكنيست، سنطردكم من الكنيست".

فرد الطيبي بالعربية قائلاً: "لكل كلب يومه"، بينما وصف كل من جبارين وكاسيف بن غفير بأنه "نازي".

وفي واقعة منفصلة، ​​اقتربت غوتليب من الطيبي وصرخت في وجهه مطالبةً بمعرفة ما إذا كان يعترف بـ "دولة يهودية"، فردّ عليها قائلاً: "أنا أعترف بحاجتكِ إلى طبيب نفسي".