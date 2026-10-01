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طائرات مسيرة روسية تهاجم جسر بيفديني في كييف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرات مسيرة روسية تهاجم جسر بيفديني في كييف

طائرات مسيرة روسية
طائرات مسيرة روسية
أ ش أ

ضربت طائرتان مسيرتان روسيتان بالقرب من الهيكل الداعم لجسر بيفديني في كييف، وبعد ذلك تم إيقاف الحركة عبر الجسر.

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بالحادث، وفقا لموقع ميليتارني الأوكراني.

وعقب الضربات، علقت حركة قطارات المترو ووسائل النقل العام السطحية مؤقتا عن استخدام جسر بيفديني.

وبدأ متخصصون من مؤسسة بلدية "كييف-أفتو-شلياخ-ميست كي بي" في فحص هياكل الجسر لتحديد مدى الأضرار المحتملة في أعقاب الضربات.

ووفقا للقناة 5، نقلا عن ركاب، فإن إحدى الطائرات المسيرة ضربت الجسر في اللحظة التي كان يمر فيها قطار المترو فوقه.

وأفاد شهود عيان بحدوث انفجار قوي ووميض، ظهر بعده الدخان داخل العربة وبدأ الرماد يتساقط من نظام التهوية. ووفقا لرواياتهم، لم يصب أي من الركاب بأذى.

وتمكن قطار المترو من الوصول إلى محطة فيدوبيتشي، حيث تم إخلاء جميع الركاب. ولم يعرف بعد ما إذا كان القطار قد تضرر بسبب الانفجار.

وتوقفت الحركة عبر جسر بيفديني بالكامل بينما يفحص المهندسون الهيكل للتأكد من عدم وجود أضرار محتملة.

ويُعد جسر بيفديني جزءاً من خط مترو سيريتسكو-بيتشيرسكا في كييف ويربط بين الضفتين اليمنى واليسرى للمدينة. ويحمل المستوى العلوي حركة المرور على الطرق، بينما يمر خط المترو بين العناصر الهيكلية للجسر.

طائرتان مسيرتان روسيتان كييف إيقاف الحركة عبر الجسر

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