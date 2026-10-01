متحدث وزارة الزراعة لراديو النيل: نستعد لموسم الشتاء بحملة قومية للقمح وخطط استباقية لمواجهة الآفات والتغيرات المناخية

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، إن الوزارة تستعد حاليًا للموسم الشتوي، عقب دخول موسم الحصاد الصيفي، مع استمرار صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي.

وأضاف الدكتور خالد جاد، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة قومية لمحصول القمح، بهدف تشجيع المزارعين على زراعته، مشيرًا إلى توفير التقاوي الحديثة قبل موعد الزراعة بأكثر من شهر ونصف في جميع المنافذ التابعة لوزارة الزراعة.

وأوضح أن الوزارة أطلقت حملة قومية لمكافحة آفة دودة الطماطم في محافظات الصعيد، قبل بدء العروة الحالية، إلى جانب العمل حاليًا على تنفيذ حقول نموذجية على مستوى الجمهورية، لتوعية المزارعين بأهمية الاستخدام الأقل للأسمدة المعدنية، وكذلك تقليل استهلاك الوقود.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى تنفيذ الوزارة حملات مكثفة لمتابعة محال المبيدات، والتأكد من عدم وجود غش، ومدى مطابقة المبيدات الموجودة للمواصفات القياسية، فضلًا عن إطلاق قوافل إرشادية وقوافل لتطعيم الماشية ضد الأمراض المختلفة، مثل الحمى القلاعية وغيرها.

وأكد أن الوزارة أقامت حقولًا إرشادية لتعريف المزارعين بأفضل التوصيات الفنية للتغلب على التغيرات المناخية، بالتزامن مع التحول الرقمي، وإرسال رسائل هاتفية للمزارعين لتحذيرهم من أي تغيرات مناخية، إلى جانب إعداد أجندة شهرية يتم توزيعها على المزارعين.

وشدد الدكتور خالد جاد على أن الوزارة تعمل بصورة منتظمة على إعداد خطط استباقية للاستعداد لأي طارئ، أو أي آفة أو تأثيرات جوية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المحاصيل.