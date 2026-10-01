قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد الجوية: طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا وشبورة وأمطار ورياح حتى الأربعاء
المستشار الألماني: نستعد لهجمات هجينة كبرى من جانب روسيا وسنرد بسرعة وبشكل واضح
بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟
الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
مهلة من «المالية».. تعرف على الموعد الجديد لنهاية تقديم إقرارات الضرائب العقارية
منحة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول للمترو
الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان في قمة أبيك بالصين
مخدرات وسلاح أبيض.. شقيق رنا رئيس يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ حبسه سنة مع الشغل
بوتين: مجموعة بريكس ستساهم في بناء عالم متعدد الأقطاب
بعد حادثة فلاي دبي.. شركات طيران إسرائيلية تعلن موقفها من الرحلات الجوية إلى الإمارات
بوتين: العالم أجمع سيضطر للاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد
الأوقاف الفلسطينية: اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي انتهاك لحرمته ومحاولة لفرض واقع جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث وزارة الزراعة لراديو النيل: نستعد لموسم الشتاء بحملة قومية للقمح وخطط استباقية لمواجهة الآفات والتغيرات المناخية

متحدث وزارة الزراعة
متحدث وزارة الزراعة
أ ش أ

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، إن الوزارة تستعد حاليًا للموسم الشتوي، عقب دخول موسم الحصاد الصيفي، مع استمرار صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي.

وأضاف الدكتور خالد جاد، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة قومية لمحصول القمح، بهدف تشجيع المزارعين على زراعته، مشيرًا إلى توفير التقاوي الحديثة قبل موعد الزراعة بأكثر من شهر ونصف في جميع المنافذ التابعة لوزارة الزراعة.

وأوضح أن الوزارة أطلقت حملة قومية لمكافحة آفة دودة الطماطم في محافظات الصعيد، قبل بدء العروة الحالية، إلى جانب العمل حاليًا على تنفيذ حقول نموذجية على مستوى الجمهورية، لتوعية المزارعين بأهمية الاستخدام الأقل للأسمدة المعدنية، وكذلك تقليل استهلاك الوقود.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى تنفيذ الوزارة حملات مكثفة لمتابعة محال المبيدات، والتأكد من عدم وجود غش، ومدى مطابقة المبيدات الموجودة للمواصفات القياسية، فضلًا عن إطلاق قوافل إرشادية وقوافل لتطعيم الماشية ضد الأمراض المختلفة، مثل الحمى القلاعية وغيرها.

وأكد أن الوزارة أقامت حقولًا إرشادية لتعريف المزارعين بأفضل التوصيات الفنية للتغلب على التغيرات المناخية، بالتزامن مع التحول الرقمي، وإرسال رسائل هاتفية للمزارعين لتحذيرهم من أي تغيرات مناخية، إلى جانب إعداد أجندة شهرية يتم توزيعها على المزارعين.

وشدد الدكتور خالد جاد على أن الوزارة تعمل بصورة منتظمة على إعداد خطط استباقية للاستعداد لأي طارئ، أو أي آفة أو تأثيرات جوية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المحاصيل.

وزارة الزراعة تستعد موسم الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

الأهلي والزمالك

اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

بالصور

طريقة عمل كفتة داود باشا بالصلصة.. وصفة شهية للغداء والعزومات

طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد