سعد الهلالي استند على حديث ضعيف ومنكر.. أزهري عن ارتداء الرجال للذهب

رد الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، على تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، بخصوص ارتداء الرجال للذهب، وأن لبس الرجال للذهب جائز لأنه مسألة خلافية قديمة وارتداء براء بن عازب وسبعة من الصحابة للذهب خير دليل.

وأكد عبد العزيز النجار أن تحريم الذهب الخالص والحرير على الرجال من الثوابت الشرعية التي لا شك فيها، وأن ارتداء الرجل للذهب الخالص حرام قولًا واحدًا.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك حديثًا صحيحًا: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْحَرِيرِ».

وأوضح أن الحديث هنا ينهى عن ارتداء الذهب للرجال، وأن هذا الحديث صحيح، وأن الحديث الذي استشهد به الدكتور سعد هو حديث منكر وضعيف، ولذلك علينا أن نتبع كل ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وطالب بضرورة الاحتكام إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع في مثل هذه المسائل.