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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يحسم الجدل حول تصريحاته عن كريستيانو رونالدو

مورينيو
مورينيو
حمزة شعيب

أوضح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، حقيقة التصريحات المنسوبة إليه بشأن مواطنه كريستيانو رونالدو، على خلفية أزمة مهاجم النصر مع منتخب البرتغال.

وكانت تقارير إعلامية تداولت خلال الساعات الماضية تصريحات منسوبة إلى مورينيو، تحدث خلالها عن رونالدو وقرار رحيله عن معسكر منتخب البرتغال قبل مواجهة الدنمارك، في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

مورينيو ينفي التصريحات المنسوبة إليه

ورد مورينيو على ما تم تداوله عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا صحة التصريحات المنسوبة إليه.

وكتب المدرب البرتغالي تعليقًا مقتضبًا: "أخبار زائفة، لا أملك أي تعليق".

وبذلك نفى مورينيو الإدلاء بالتصريحات التي انتشرت ونُسبت إليه عبر بعض وسائل الإعلام البرازيلية، والتي تضمنت حديثًا عن شخصية رونالدو وأهمية تحكمه في غروره، إلى جانب الإشادة بمدرب المنتخب البرتغالي خورخي جيسوس.

أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

وكان كريستيانو رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال، بعد استبعاده من التشكيل خلال مواجهة النرويج، وعدم مشاركته في المباراة من مقاعد البدلاء، وفقًا لما تضمنته التقارير المتداولة حول الواقعة.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويأتي نفي مورينيو للتصريحات المتداولة في ظل تقديره للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وكذلك مدرب المنتخب خورخي جيسوس، إلى جانب علاقته وتقديره الكبير لمواطنه كريستيانو رونالدو.

مورينيو ريال مدريد كريستيانو رونالدو

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