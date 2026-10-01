7 مباريات تنتظر الزمالك في أكتوبر.. قمة الأهلي ومواجهتا الجيش الرواندي الأبرز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا من المباريات المهمة خلال شهر أكتوبر الجاري، في مختلف البطولات، سواء على مستوى الدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى كأس عاصمة مصر.

بداية مشوار الزمالك في أكتوبر

ويستهل الزمالك مبارياته خلال الشهر بمواجهة الشرقية إنبي وديًا، على ملعب بتروسبورت، يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وبعدها يلتقي الزمالك مع زد يوم 7 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، قبل أن يخوض مواجهة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري يوم 11 أكتوبر.

الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وعلى الصعيد الإفريقي، يخوض الزمالك مواجهتي الذهاب والإياب أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب يوم 16 أكتوبر، على أن تُلعب مواجهة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.

مباريات الزمالك في الدوري المصري

كما تتضمن أجندة الزمالك خلال شهر أكتوبر مباراتين أخريين في بطولة الدوري المصري، حيث يواجه بترول أسيوط يوم 20 أكتوبر، قبل أن يختتم مبارياته في الشهر بمواجهة المقاولون العرب يوم 28 أكتوبر.

مواعيد مباريات الزمالك في أكتوبر

4 أكتوبر: الشرقية إنبي – مباراة ودية.

الشرقية إنبي – مباراة ودية. 7 أكتوبر: زد – كأس عاصمة مصر.

زد – كأس عاصمة مصر. 11 أكتوبر: الأهلي – الدوري المصري.

الأهلي – الدوري المصري. 16 أكتوبر: الجيش الرواندي – دوري أبطال إفريقيا.

الجيش الرواندي – دوري أبطال إفريقيا. 20 أكتوبر: بترول أسيوط – الدوري المصري.

بترول أسيوط – الدوري المصري. 24 أكتوبر: الجيش الرواندي – دوري أبطال إفريقيا.

الجيش الرواندي – دوري أبطال إفريقيا. 28 أكتوبر: المقاولون العرب – الدوري المصري.

ويترقب الجهاز الفني للزمالك التعامل مع ضغط المباريات خلال الشهر، خاصة مع الجمع بين المنافسات المحلية والقارية، في ظل أهمية كل مباراة في مشوار الفريق خلال الموسم الجاري.