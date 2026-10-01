مصر في الصدارة.. الهجرة الدولية: عودة 1.1 مليون سوداني إلى بلادهم

كشفت منظمة الهجرة الدولية عن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من الدول المجاورة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026.

عودة السودانيين إلى بلادهم

وأوضحت المنظمة في تقرير الخميس أن غالبية العائدين (80%)، كانوا من مصر بينما عادت نسب أقل من تشاد (20%)، وإثيوبيا (أقل من 1%)، وإريتريا (أقل من 1%).

وأشار التقرير إلى عودة حوالي 54% من العائدين إلى السودان بسبب تحسن الوضع الأمني ​​في مناطقهم الأصلية، وشملت الأسباب الرئيسية الأخرى للعودة زيارات عائلية (21%)، وفرصًا تجارية في السودان (20%)، أو مشاكل قانونية في الخارج (20%).

وأوضح أن النقل العام كان الوسيلة الأكثر شيوعًا (74%)، يليه المشي أو استخدام العربات (13%)، ثم المركبات الخاصة (12%)، وأخيرًا المركبات التجارية الكبيرة (2%).

ووفقا للتقرير فإن 68% من العائدين إلى السودان يعتزمون العودة إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأضاف أن آخرون يخططون للانتقال إلى أماكن أخرى داخل السودان (21٪) أو الانتقال إلى خارج السودان (11٪)، مع اعتبار جمهورية أفريقيا الوسطى (45٪) وتشاد (40٪) ومصر (6٪) وليبيا (5٪) كجهات مرغوبة.