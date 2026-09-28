مندوب السودان يلتقي الأمين العام للجامعة العربية في ختام فترة عمله

التقى الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور/ نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمل سعادته.

وأعرب السفير عماد الدين مصطفى عدوي عن تقديره للدعم الكبير والتعاون الممتد الذي وجده طوال فترة عمله من قيادة جامعة الدول العربية وكافة منتسبيها، مؤكداً تقدير السودان للجهود التي يبذلها الأمين العام في سبيل إصلاح وتطوير الجامعة وتعزيز دورها، إلى جانب دعم انخراط السودان في الجامعة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة.

مندوب السودان يغادر منصبه

وثمّن مندوب السودان مخرجات مشاركة الأمين العام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وما شهدته من طرح قوي وتعبير صريح عن الموقف العربي تجاه مختلف القضايا والأجندات المطروحة على الساحة الدولية.

من جانبه، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بفترة عمل السفير عماد الدين مصطفى عدوي مندوباً دائماً لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية، وما شهدته من حراك مكثف وتعاون متنامٍ بين السودان والجامعة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معرباً عن تمنياته لسعادته بالتوفيق والسداد في مقبل الأيام والمهام.

وفي ختام اللقاء، قدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية درع الجامعة للسفير عماد الدين مصطفى عدوي، تقديراً لدوره وجهوده ومبادراته الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك طوال فترة عمله مندوباً دائماً لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية.